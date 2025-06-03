​Associação Maense em Portugal mobiliza solidariedade para apoiar vítimas das chuvas em São Vicente e Santo Antão

Em comunicado, a Associação Maense expressa a sua mais profunda solidariedade e transmite os seus sentimentos às famílias enlutadas. “Que encontrem consolo e força para superar esta terrível perda”.
Enquanto organização comprometida com a coesão da comunidade cabo-verdiana na diáspora, a Associação Maense assegura estar total disponibilidade para apoiar as famílias atingidas.
“A Associação Maense mobilizará os seus membros, parceiros e redes de solidariedade em Portugal para angariar doações de roupas, bens de primeira necessidade e outros apoios logísticos que possam ajudar a mitigar o sofrimento das populações afectadas”, garante.
A associação apela ainda a comunidade cabo-verdiana residente em Portugal, bem como outros parceiros institucionais e amigos solidários, para se unirem neste esforço colectivo de ajuda humanitária.