​Associação Maense em Portugal mobiliza solidariedade para apoiar vítimas das chuvas em São Vicente e Santo Antão

A Associação Maense em Portugal manifestou, esta segunda-feira, 11, profundo pesar pelas fortes chuvas que assolaram, na noite passada, as ilhas de São Vicente e de Santo Antão, provocando vítimas mortais, desalojamentos e consideráveis danos materiais.

Em comunicado, a Associação Maense expressa a sua mais profunda solidariedade e transmite os seus sentimentos às famílias enlutadas. “Que encontrem consolo e força para superar esta terrível perda”.

Enquanto organização comprometida com a coesão da comunidade cabo-verdiana na diáspora, a Associação Maense assegura estar total disponibilidade para apoiar as famílias atingidas.

“A Associação Maense mobilizará os seus membros, parceiros e redes de solidariedade em Portugal para angariar doações de roupas, bens de primeira necessidade e outros apoios logísticos que possam ajudar a mitigar o sofrimento das populações afectadas”, garante.

A associação apela ainda a comunidade cabo-verdiana residente em Portugal, bem como outros parceiros institucionais e amigos solidários, para se unirem neste esforço colectivo de ajuda humanitária.