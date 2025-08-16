Santo Antão: Aliança dos produtores agrícolas garante durante um mês produtos às famílias atingidas pelas cheias em São Vicente

Serão enviadas entre oito a 16 toneladas de hortaliças e frutas

A informação foi avançada à Inforpress pelo líder da Aliança dos Produtos Agrícolas de Santo Antão, Vanderley Rocha, que explicou que esse gesto visa contribuir para a segurança alimentar da população fustigada pela tempestade que se abateu, esta semana, sobre a ilha de São Vicente.

A acção começa a ser posta em prática a partir da próxima semana e durante um mês, a Aliança dos Produtores Agrícolas de Santo Antão espera colocar em São Vicente entre oito a 16 toneladas de produtos para ser doados às populações vulneráveis.

Vanderley Rocha indicou que essa operação tem o envolvimento de vários parceiros, o Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI) e a Associação dos Amigos da Natureza, que, através dos seus projectos em Santo Antão, vão dar todo o apoio aos produtores para que os produtos cheguem às famílias.

Os produtos serão entregues às instituições sociais na ilha que, por sua vez, farão a distribuição às famílias. Além de legumes, a preocupação é enviar também frutas diversas, como manga, papaia e banana.

Enquanto isso, a comunidade da Ribeira da Cruz, através do entreposto agrícola local, tem pronto uma doação de duas toneladas de produtores agrícolas que, este sábado, vai ser entregue em São Vicente para as famílias vítimas das cheias.

Além das organizações não-governamentais CERAI e Associação dos Amigos da Natureza, que asseguraram o suporte logístico em São Vicente, essa iniciativa teve ainda o envolvimento dos agricultores locais, da empresa de transportes marítimos CV Interilhas e da delegação municipal da Ribeira da Cruz.