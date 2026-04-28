Manuais do 12.º ano já disponíveis online no site do Ministério da Educação

Os manuais escolares do 12.º ano já estão disponíveis em formato digital no site oficial do Ministério da Educação, informou hoje o ministério da Educação.

Em comunicado, o Ministério da Educação informa que esta disponibilização integra o processo de modernização e facilitação do acesso aos conteúdos pedagógicos, recomendando a toda a comunidade educativa, incluindo encarregados de educação, a consulta da plataforma para aceder à lista completa dos manuais escolares, do 1.º ao 12.º ano, disponíveis para download.

Para já, encontram-se acessíveis os manuais das disciplinas de Português, Francês, Física, Biologia, Economia e Desenvolvimento Sustentável. Segundo a mesma fonte, os restantes manuais do 12.º ano serão disponibilizados gradualmente, de acordo com o cronograma definido.

“O acesso digital permite uma utilização imediata dos conteúdos, ao mesmo tempo que se assegura a preparação da sua versão física”, refere o Ministério.

A tutela garantiu que a impressão e distribuição dos manuais ocorrerão dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a sua disponibilidade no arranque do ano lectivo 2026/2027.

Esta iniciativa se enquadra na reforma curricular já realizada no país, abrangendo todos os níveis de ensino, do 1.º ao 12.º ano. No âmbito desta reforma, estão também em fase de conclusão os guias do professor e os cadernos do aluno para todo o ensino básico e secundário.