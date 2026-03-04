Actividade sísmica registada na Brava

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) informou esta quarta-feira que a ilha Brava está a registar, desde as 13h32 (hora de Cabo Verde), uma sequência contínua de pequenos eventos sísmicos, após a ocorrência de um tremor de terra de magnitude 4.1.

Segundo a informação divulgada pelo instituto, o primeiro abalo foi localizado na zona entre Cova Joana e Mato, a uma profundidade aproximada de dois quilómetros, dando início a uma actividade sísmica que continua a ser monitorizada pelas autoridades.

O INMG explica que, devido ao elevado número de ocorrências registadas desde o início do fenómeno, a situação permanece sob análise detalhada por parte dos especialistas. Até ao momento, não existem indicações de impactos significativos associados aos abalos, embora o acompanhamento esteja a ser feito de forma permanente.

A actividade sísmica na Brava é acompanhada com atenção pelas autoridades científicas e de protecção civil, tendo em conta o historial geológico da ilha, considerada uma das zonas com maior actividade sísmica em Cabo Verde.

Na nota emitida, o instituto apelou à calma da população e recomendou o acompanhamento exclusivo das informações oficiais, sublinhando que novas actualizações serão divulgadas sempre que houver desenvolvimentos relevantes.

O INMG não avançou, para já, com previsões sobre a duração da actividade sísmica nem indicou qualquer necessidade de medidas extraordinárias, mantendo, contudo, a vigilância contínua sobre a evolução do fenómeno.

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