Viagens para amanhã na rota Santiago/Fogo/Brava suspensas devido ao agravamento do estado do mar

As ligações marítimas programadas para amanhã, 5, entre Santiago, Fogo e Brava foram suspensas pela CV Interilhas, na sequência do agravamento das condições meteorológicas e do estado do mar no arquipélago.

A CV Interilhas informou hoje que a decisão foi tomada após uma avaliação técnica das condições meteorológicas e marítimas, tendo em conta a previsão constante do Boletim Meteorológico Marítimo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

Segundo a companhia, as previsões indicam mar agitado, com ondas que poderão atingir entre 2,0 e 4,5 metros nas zonas mais expostas do arquipélago, não estando reunidas as condições necessárias para garantir uma navegação e operação portuária em segurança.

Perante este cenário, as viagens na rota Santiago/Fogo/Brava agendadas para amanhã, dia 5 de Março, ficam sem efeito.

A CV Interilhas assegura que continuará a acompanhar permanentemente a evolução das condições do mar e que prestará novas informações assim que se verifiquem condições seguras para a retoma das ligações.