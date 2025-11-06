País

​CV Interilhas retoma ligações entre Santiago, Fogo e Brava a partir de segunda-feira

PorExpresso das Ilhas,15 fev 2026 14:30

A CV Interilhas anuncia a retoma das ligações marítimas entre as ilhas de Santiago, Fogo e Brava a partir desta segunda-feira, 16 de fevereiro. Decisão tomada após a melhoria das condições do estado do mar na região, afirmou hoje a empresa.

De acordo com a companhia, a operação será retomada com a saída do navio Kriola da ilha de Santiago às 07h00, garantindo novamente a ligação regular às ilhas do Fogo e da Brava. A empresa explica que a retoma das viagens ocorre depois de estarem reunidas as condições necessárias para uma navegação e atracação em segurança, na sequência da evolução positiva do estado do mar naquela região do arquipélago.

“A CV Interilhas agradece a compreensão demonstrada pelos passageiros durante o período de suspensão e reafirma que a segurança constitui o eixo central e inegociável da sua atuação. Todas as decisões operacionais são tomadas com base em critérios técnicos rigorosos, colocando sempre em primeiro lugar a proteção de passageiros, tripulação e navios”, lê-se na nota.

Para mais informações, a companhia refere que os passageiros podem contactar a empresa através do número 350 03 30 ou acompanhar as actualizações nas redes sociais oficiais da CV Interilhas.

Autoria:Expresso das Ilhas,15 fev 2026 14:30

Editado porFretson Rocha  em  15 fev 2026 15:19

