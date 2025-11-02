Missão Médica do Projecto Health CV concentrada no Fogo, Brava e de Santiago Norte

​As ilhas do Fogo e da Brava e a Região de Santiago Norte vão acolher, a partir de hoje e durante cinco dias, a 25.ª Missão Médica do Projecto Health CV, uma iniciativa de solidariedade internacional.

O objectivo desta nova missão do projecto, que há mais de uma década tem contribuído para o reforço dos cuidados de saúde em Cabo Verde, é dar continuidade à promoção de acções humanitárias voltadas para a saúde das comunidades locais, através de consultas de especialidades médicas, cirurgias e fornecimento de equipamentos de saúde.

A comitiva será composta por profissionais de várias áreas médicas, incluindo urologia, pediatria, gastroenterologia, cardiologia, oftalmologia e doenças infecciosas, além de clínicos gerais, enfermeiros, técnicos cirúrgicos, técnicos de laboratório e um bombeiro.

Entre os participantes da Missão Project Health CV – Fogo, destacam-se um urologista, um pediatra, um especialista em doenças infecciosas, enfermeiras, uma assistente médica, uma técnica cirúrgica e uma intérprete de serviços.

Na componente administrativa, que decorre entre 2 e 4 de Novembro, estarão presentes Donald R. Grebien, presidente da Câmara Municipal de Pawtucket (Rhode Island, EUA), e Elizabeth Moreira, directora do PHCV e representante da Câmara Municipal de Pawtucket.

Durante o período da missão, entre os dias 3 e 6 de Novembro, estão previstas consultas especializadas em urologia, pediatria e doenças infecciosas, bem como encontros institucionais com os presidentes das Câmaras Municipais de São Filipe e de Santa Catarina do Fogo, Nuias Silva e Manuel Teixeira, respectivamente.

Segundo a organização, a presença do presidente Donald Grebien reforça o compromisso de cooperação e amizade entre Pawtucket e as instituições cabo-verdianas parceiras do projecto.

Criado em 2009, o Project Health CV é uma organização não-governamental sediada nos Estados Unidos, que realiza missões médicas em Cabo Verde com o propósito de prestar cuidados de saúde, realizar cirurgias e fornecer equipamentos médicos.

Desde então, o projecto já beneficiou milhares de cabo-verdianos e chega agora à sua 25.ª edição, consolidando-se como uma das mais importantes iniciativas de cooperação humanitária na área da saúde no arquipélago.