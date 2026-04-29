Sismo provoca derrocada e condiciona circulação na estrada Nova Sintra - Fajã d’Água

PorSheilla Ribeiro,30 abr 2026 7:59

A circulação na Estrada Nacional que liga Nova Sintra a Fajã d’Água, na ilha Brava, está condicionada na sequência de uma derrocada de taludes provocada por um sismo registado na ilha esta quarta-feira, 28.

Em comunicado, a Estradas de Cabo Verde informa que a presença de pedras na via está a dificultar o trânsito naquele troço.

Segundo a mesma fonte, uma equipa já se encontra no terreno a trabalhar para repor as condições normais de circulação.

Salienta-se que o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) informou ontem que a ilha Brava estava a registar, desde as 13h32 (hora de Cabo Verde), uma sequência contínua de pequenos eventos sísmicos, após a ocorrência de um tremor de terra de magnitude 4.1.

Editado porAndre Amaral  em  30 abr 2026 8:19

