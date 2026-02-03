INMG confirma sismo de magnitude 4.0 em Santo Antão e São Vicente

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) confirmou a ocorrência de um sismo de magnitude 4.0, registado ontem, às 21h12, nas imediações da Ponta da Praia Formosa. O abalo foi sentido pela população das ilhas de Santo Antão (SA) e São Vicente (SV).

Segundo o INMG, atendendo à magnitude do sismo, é provável que o fenómeno tenha sido igualmente sentido noutras ilhas do arquipélago, uma vez que foi registado com alguma intensidade nas estações sísmicas localizadas nas ilhas a Sul.

A instituição sublinha que a ocorrência de sismos naquela zona é frequente, tratando-se de uma área com actividade sísmica regular. Além do evento principal, foram registados no mesmo dia mais três sismos, mas de menor magnitude.

Não há, até ao momento, registo de vítimas ou de danos materiais associados ao sismo, continuando o INMG a monitorizar a actividade sísmica na região.

De referir que várias pessoas relataram, nas redes sociais, ter sentido a terra tremer em São Vicente e em Santo Antão, na noite de segunda-feira, dia 9.