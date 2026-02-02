Turismo: Adventure Week arranca hoje nas ilhas de São Nicolau, Santo Antão e São Vicente

O Ministério do Turismo e Transportes promove de hoje até 10 de Fevereiro a Adventure Week Cabo Verde (AWCV), um evento focado no turismo de aventura e natureza nas ilhas de São Nicolau, Santo Antão e São Vicente.

De acordo com uma nota do ministério, durante oito dias, os participantes irão explorar rotas, culturas e experiências com o objectivo de “reforçar a imagem de Cabo Verde” como um destino de referência internacional neste segmento.

A iniciativa pretende atrair operadores e mercados internacionais, promover práticas de turismo sustentável e estimular a economia local, valorizando as comunidades das três ilhas envolvidas no itinerário.

Entre os participantes internacionais, o Ministério do Turismo destaca a presença da National Geographic, a Lindblad Expeditions (EUA), a SNP Natuurreizen (Países Baixos), a A2Z Adventures (Portugal), além de operadores certificados pela Adventure Travel Trade Association (ATTA) e meios de comunicação especializados em aventura e sustentabilidade.

A AWCV acontece no âmbito do Projecto de Assistência e Apoio para o Turismo de Caminhadas, integrado no programa de Turismo Resiliente e Desenvolvimento da Economia Azul, financiado pelo Banco Mundial, com apoio técnico da Adventure Travel Trade Association (ATTA), a maior associação mundial de turismo de aventura.

O evento conta ainda com a parceria das câmaras municipais das ilhas de São Nicolau, Santo Antão e São Vicente, bem como de operadores turísticos.