Brava: População relata susto após tremor de terra de magnitude 4,1

​Residentes da ilha Brava afirmaram hoje ter apanhado um grande susto com o tremor de terra registado hoje, que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, atingiu a magnitude 4,1 na escala de Richter.

A Inforpress saiu às ruas para auscultar os residentes e perceber a situação actual após o abalo sísmico.

Em declarações à comunicação social, Roberto Duarte relatou que o tremor foi “bastante forte”, levando muitas pessoas a saírem de casa por receio, tendo em conta a fragilidade de algumas habitações.

“Aqui na ilha Brava é frequente este tipo de acontecimento, mas hoje fiquei com muito medo, pois as pessoas começaram a correr para a rua. Isto é preocupante, tendo em conta que muitas pessoas têm casas antigas e isto é medonho”, afirmou.

Também Ana Tavares descreveu o momento, explicando que se encontrava na praça quando sentiu o tremor, algo que disse nunca ter experienciado com tal intensidade.

“Quando este acontecimento acontece, as pessoas ficam com medo de entrar nas casas, pois na rua pensamos que estamos mais protegidos. Na ilha existem muitas casas antigas que podem não aguentar esta situação”, disse.

Por sua vez, a comerciante Maria Rosário, que se encontrava no mercado municipal no momento do abalo, contou que apanhou um grande susto.

“A terra tremeu e muito. Os produtos caíram e vidros do estabelecimento partiram. Já fui à minha casa e vi parte da parede danificada e cortinas no chão. Já sentimos muitas vezes sismos, mas o de hoje deu-me medo, nunca estamos à espera”, relatou.

Face ao número de ocorrências registadas, o INMG indicou que a situação continua a ser analisada com detalhe pelas equipas técnicas, que acompanham de forma permanente a evolução da actividade sísmica.

Até ao momento, não há indicação de impactos significativos. As autoridades mantêm-se atentas, não havendo registo de danos materiais relevantes nem de vítimas.

A Inforpress tentou ouvir o responsável da protecção civil na ilha, que informou estar no terreno a averiguar a situação, prometendo pronunciar-se posteriormente.