Cerca de 8 mil membros das Assembleias de Voto recebem formação para as legislativas

No total, Comissão Nacional de Eleições (CNE) prevê formar cerca de 8.000 membros das Assembleias de Voto, que irão assegurar o funcionamento de 1.342 mesas de voto, das quais 1.058 no território nacional e 284 no estrangeiro, no quadro da preparação das eleições legislativas de 17 de Maio.

De acordo com a CNE, o processo de formação dos Membros das Assembleias de Voto (MAV) inicia-se hoje, segunda-feira, com acções em diversos concelhos do País e nos países da diáspora.

A formação visa capacitar os membros designados para o correcto funcionamento das Assembleias de Voto no dia das eleições, reforçando os princípios de transparência, credibilidade, organização e integridade do processo eleitoral.

Durante as sessões de formação, os participantes receberão orientações práticas e legais sobre as funções e responsabilidades dos membros das mesas, os procedimentos de abertura e encerramento da votação, a identificação dos eleitores, o processo de votação, a contagem dos votos, o preenchimento das actas e demais procedimentos eleitorais.

A Comissão Nacional de Eleições sublinhou que a participação nas acções de formação é obrigatória e essencial para garantir o bom funcionamento das Assembleias de Voto e reforçar a confiança dos cidadãos no processo eleitoral.

Apelou ainda ao sentido de responsabilidade de todos os membros designados, lembrando que qualquer comunicação relativa à designação ou substituição de membros deve ser confirmada junto dos delegados da CNE ou através dos canais oficiais de informação da instituição.