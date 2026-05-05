​Ministério da Educação promete continuar a promover o ensino da Língua Portuguesa com qualidade

Assinala-se hoje, 5 de Maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Numa mensagem alusiva à data, o Ministério da Educação afirma o seu compromisso de continuar a promover o ensino da Língua Portuguesa com qualidade e incentivar o seu uso consciente, criativo e inclusivo, ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde.

O Ministério da Educação frisa que a Língua Portuguesa é um património comum que une povos, histórias e culturas espalhados por vários continentes.

Segundo a mesma fonte, em Cabo Verde, a Língua Portuguesa ocupa um lugar central na educação, na comunicação institucional e na projecção do país no mundo, convivendo harmoniosamente com a língua materna, o crioulo cabo-verdiano.

“Mais do que um instrumento de comunicação, a Língua Portuguesa é uma ponte para o conhecimento e para as oportunidades globais. É através dela que se reforçam os laços com a comunidade internacional, valorizando-se a identidade cabo-verdiana enquanto nação plural e aberta”, assegura.

A data de 5 de Maio foi oficialmente estabelecida em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), uma organização intergovernamental, parceira oficial da UNESCO desde 2000, que reúne os povos que têm a língua portuguesa como um dos fundamentos da sua identidade específica - para celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas.

Em 2019, a 40ª sessão da Conferência Geral da UNESCO decidiu proclamar o dia 5 de Maio de cada ano como "Dia Mundial da Língua Portuguesa".

De acordo com a UNESCO, a língua portuguesa é não só uma das línguas mais difundidas no mundo, com mais de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes, como é também a língua mais falada no hemisfério sul. O português continua a ser, hoje, uma das principais línguas de comunicação internacional, e uma língua com uma forte extensão geográfica, destinada a aumentar.