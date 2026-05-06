Prisão preventiva para três indivíduos pelos crimes de VBG e maus-tratos no Tarrafal de Santiago

Três indivíduos ficaram em prisão preventiva , fora de flagrante delito, no concelho do Tarrafal de Santiago, após serem detidos, por ordem do Ministério Público, indiciados pela prática dos crimes de violência baseada no género, roubo, ofensas à integridade física e maus-tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, as detenções ocorreram no âmbito de sete autos de instrucçãoque correm termos na Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal.

O indivíduo de 52 anos, é indiciado da prática de três crimes de violência baseada no género, já o jovem de 24 anos, suspeito da prática de três crimes de violência baseada no género, um crime de ofensa à integridade física e um crime de roubo, e um terceiro indivíduo, é indiciado da prática continuada do crime de maus-tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica.

Conforme informou a Procuradoria-Geral da República, os processos continuam em investigação e permanecem em segredo de justiça.