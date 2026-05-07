Cancelamento de voo proveniente de Paris deveu-se à anomalia técnica detetada antes da descolagem na Praia, esclarece TACV

A TACV, Cabo Verde Airlines afirmou esta quarta-feira, 6, que o cancelamento do voo VR641, proveniente de Paris no passado dia 4, resultou diretamente de uma anomalia técnica identificada, na véspera, antes da descolagem de uma aeronave na Praia e garantiu que o voo para Providence, realizado no mesmo dia, foi operado por uma aeronave distinta.

Segundo um comunicado da companhia, a aeronave D4-CCI, um Boeing 737-700, que deveria operar o voo VR640 no percurso Praia- São Vicente -Paris, registou uma falha técnica ainda em terra, antes da partida prevista para as 08h00, o que levou ao cancelamento da operação.

De acordo com a TACV, em cumprimento dos protocolos de segurança operacional, considerados prioridade absoluta, foi determinado o desembarque de todos os passageiros e a imobilização da aeronave, que foi declarada AOG (Aircraft on Ground) para inspeção e resolução da anomalia.

A companhia assegura que foram acionados de imediato os procedimentos de contingência, incluindo assistência em terra e acomodação dos passageiros em unidades hoteleiras.

Como consequência direta da indisponibilidade da aeronave, o voo de regresso VR641, previsto para o dia 4 de Maio no trajeto Paris -São Vicente -Praia, também foi cancelado.

Ainda assim, a TACV esclarece que o voo VR690, na rota Praia -Providence, realizado no mesmo dia, decorreu normalmente, tendo sido operado por um Boeing 737 MAX 8, sem qualquer ligação com a ocorrência técnica.

No comunicado, a companhia sublinha que situações desta natureza, embora indesejáveis, são tratadas com elevado rigor técnico e operacional, sendo a imobilização da aeronave uma medida preventiva alinhada com as melhores práticas da aviação civil internacional.

A TACV rejeita ainda qualquer tentativa de associar o episódio a falhas sistémicas, considerando que tais interpretações não correspondem à realidade dos factos, e reafirma que a segurança de passageiros, tripulação e equipamentos permanece como um valor inegociável.