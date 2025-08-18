TACV transporta de Paris centenas de quilos de bens solidários para vítimas da tempestade em São Vicente

De acordo com a companhia aérea, a iniciativa enquadra-se no esforço conjunto de solidariedade da diáspora cabo-verdiana, que desde os primeiros dias após as chuvas torrenciais de 11 de Agosto tem mobilizado apoios para minimizar o sofrimento das famílias afectadas.
A empresa refere que desde o dia 12 tem desempenhado um papel atcivo no processo de apoio e recuperação em São Vicente, assegurando voos extras para o transporte de autoridades, técnicos de emergência e bens de primeira necessidade, tanto em rotas domésticas como internacionais.