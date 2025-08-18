​Missão médica humanitária chega à ilha de São Vicente

A Associação de Saúde da Diáspora Cabo-Verdiana (ASSD-CV) chegou nesta quinta-feira, 28, à ilha de São Vicente, a bordo da TACV - Cabo Verde Airlines, que apoia esta missão médica humanitária.

Segundo uma nota da TACV, esta iniciativa foi organizada em resposta ao Estado de Calamidade decretado pelo Governo, devido à tempestade tropical Erin, que causou danos significativos no dia 11 de Agosto.

A missão, que termina no dia 08 de Setembro, envolve a mobilização de sete profissionais especializados, incluindo médicos, psicólogos, enfermeiros e socorristas.

A mesma fonte, explica que a missão visa colaborar com as instituições locais, como a Delegacia de Saúde de São Vicente, a Protecção Civil e os Bombeiros de Cabo Verde. “Sob a orientação dessas entidades, o foco é apoiar os serviços locais na resposta a esta grave catástrofe natural”.

Esta iniciativa conta ainda com a parceria da AfroPsis (Plataforma de Psicólogos Afrodescendentes em Portugal) e da Porto Solidário (Associação de Acção Cultural e Social).

A TACV garante que disponibilizará lugares e bagagem extra para garantir que a ajuda chegue a quem mais precisa.