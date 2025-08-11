País

Operações no aeroporto de São Vicente estão condicionadas

PorAnilza Rocha,11 ago 2025 12:21

A TACV – Cabo Verde Airlines informou que, devido às fortes chuvas registadas na madrugada de hoje, as operações no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, encontram-se condicionadas.

Segundo a operadora, a estrada de acesso ao aeroporto está também afetada, encontrando-se em condições precárias, o que pode comprometer o funcionamento dos voos, tanto domésticos como internacionais.

Acrescenta que está a acompanhar de perto a evolução da situação, em articulação com as autoridades competentes, de forma a garantir a segurança de todos os passageiros e a retomar a normalidade operacional o mais breve possível.

Aproveitou para manifestar solidariedade com a população da ilha de São Vicente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

São Vicente aeroporto TACV

Autoria:Anilza Rocha,11 ago 2025 12:21

Editado porAnilza Rocha  em  11 ago 2025 12:41

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.