Operações no aeroporto de São Vicente estão condicionadas

A TACV – Cabo Verde Airlines informou que, devido às fortes chuvas registadas na madrugada de hoje, as operações no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, encontram-se condicionadas.

Segundo a operadora, a estrada de acesso ao aeroporto está também afetada, encontrando-se em condições precárias, o que pode comprometer o funcionamento dos voos, tanto domésticos como internacionais.

Acrescenta que está a acompanhar de perto a evolução da situação, em articulação com as autoridades competentes, de forma a garantir a segurança de todos os passageiros e a retomar a normalidade operacional o mais breve possível.

Aproveitou para manifestar solidariedade com a população da ilha de São Vicente.