Aeroporto Internacional de São Vicente mantém operações regulares

A Cabo Verde Airports informou hoje que o Aeroporto Internacional de São Vicente está a funcionar normalmente, apesar da situação que se vive na ilha.

No Facebook, a empresa aconselha, no entanto, os passageiros com voos agendados para hoje e possivelmente nos próximos dias, a dirigirem-se ao aeroporto com a devida antecedência, prevenindo eventuais atrasos causados por estradas cortadas e vias de acesso interditadas.

A entidade expressa solidariedade para com a população de São Vicente e assegura que está a mobilizar todos os meios ao seu alcance para apoiar as autoridades nacionais e reduzir os impactos resultantes desta catástrofe natural, que provocou perdas humanas e elevados danos materiais.