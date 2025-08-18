País

Cabo Verde Airports canaliza apoio do Festival da Baía das Gatas para vítimas da tempestade em São Vicente

PorSheilla Ribeiro,18 ago 2025 16:54

A Cabo Verde Airports decidiu direcionar para ações de solidariedade o valor que estava destinado ao apoio à realização do Festival da Baía das Gatas. A verba será aplicada no auxílio às famílias de São Vicente afectadas pela tempestade de 11 de Agosto, através de entidades competentes e credíveis no terreno.

“A Cabo Verde Airports, membro do Grupo VINCI, decidiu direcionar para ações de solidariedade o valor que estava destinado ao apoio à realização do Festival da Baía das Gatas. A verba será aplicada no auxílio às famílias de São Vicente, duramente afetadas pela tempestade de 11 de Agosto, através de entidades competentes e credíveis no terreno”lê-se num comunicado divulgado hoje.

A empresa refere que associa-se ainda à campanha SOS Soncent, mobilizando colaboradores em todas as ilhas onde está presente para a recolha de bens de primeira necessidade.

Um número significativo de colaboradores da empresa decidiu doar 1% da sua remuneração base de Agosto em prol das vítimas,conforme a mesma fonte.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Cabo Verde Airports São Vicente chuvas ajuda

Autoria:Sheilla Ribeiro,18 ago 2025 16:54

Editado porAndre Amaral  em  18 ago 2025 16:55

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.