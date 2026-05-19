Município da Praia: Pró-Praia advoga criação de mais infra-estruturas à capital visando impulsionar o seu crescimento

O presidente da Pró-Praia recomendou hoje a criação de mais infra-estruturas, capazes de impulsionar o crescimento da Cidade da Praia, ao criticar que problemas como o saneamento continuam a dificultar o seu desenvolvimento.

Em entrevista à Inforpress, no âmbito do Dia do Município da Praia, o presidente da Pró-Praia, José Jorge de Pina, reconheceu que houve avanços “importantes” na cidade, com a construção de miradouros, habitações e a melhoria de vias.

No entanto, José de Pina apontou que ainda há constrangimentos, que se prendem principalmente com os sistemas de esgoto e a falta de água.

“Uma cidade precisa ter actividades para desenvolver e impulsionar o seu crescimento. Propomos se calhar uma empresa de electricidade e água autónoma para Sotavento, talvez, para poder finalmente funcionar a questão de abastecimento de água”, disse o presidente da Pró-Praia.

De acordo com esta mesma fonte, para se ter um crescimento aceitável, seria recomendável a criação de um centro de convenções, de um parque industrial, da Escola do Mar e de um aeroporto Internacional com uma pista alongada.

Com isso, trouxe à tona a questão da mobilidade, a seu ver a Praia está a crescer em todos os sentidos, nomeadamente criar vias alternativas para reduzir os congestionamentos na cidade.

“A Praia já devia ter o que nós chamamos de viadutos. Portanto, são vias acima de vias e túneis porque a cidade da Praia como está a crescer, não tem por onde fazer estradas”, frisou este responsável, não descartando grandes avanços no crescimento da urbe.

Assinala-se hoje os 168 anos do Dia do Município da Praia, uma data escolhida e lembrada como símbolo de coragem, resistência e luta pela liberdade.

O marco foi instituído em alusão à manifestação histórica ocorrida a 19 de Maio de 1974, no Plateau, quando um grupo de jovens paraenses se rebelou contra o regime colonial.