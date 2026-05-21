Suspeito proibido de sair do país por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma

Conforme a Polícia Judiciária (PJ), a detenção foi efectuada pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), no âmbito de uma operação realizada na tarde desta segunda-feira, 18 de Maio.
A operação de busca às residências do principal suspeito, sitas nas localidades de Cobom de Bairro e Achada Grande Trás (bairro de Vila Esperança), culminou na detenção, fora de flagrante delito, do suspeito.
Segundo as investigações , o detido é apontado como o suspeito de ter efectuado três disparos com arma de fogo contra um indivíduo do sexo masculino, provocando-lhe ferimentos na região abdominal e nos membros inferiores. A vítima, natural do concelho de Nossa Senhora da Graça e residente na localidade de Cobom de Bairro, tinha 24 anos à data do ocorrido.
As diligências investigativas permitiram ainda apurar que, após a prática dos alegados crimes, o suspeito mudou de residência, permanecendo, contudo, no município da Praia, mais concretamente na zona de Achada Grande Trás, bairro de Vila Esperança.