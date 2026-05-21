Suspeito proibido de sair do país por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma

O Tribunal Judicial da Comarca da Praia aplicou medidas de coacção de interdição de saída do país, apresentação periódica às autoridades e proibição de contacto com a vítima a um homem de 34 anos, suspeito da prática dos crimes de homicídio agravado na forma tentada e posse ilegal de arma de guerra, na sequência de um caso ocorrido no passado dia 15 de Maio do ano passado, na localidade de Cobom de Bairro, município da Praia.

Conforme a Polícia Judiciária (PJ), a detenção foi efectuada pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), no âmbito de uma operação realizada na tarde desta segunda-feira, 18 de Maio.

A operação de busca às residências do principal suspeito, sitas nas localidades de Cobom de Bairro e Achada Grande Trás (bairro de Vila Esperança), culminou na detenção, fora de flagrante delito, do suspeito.

Segundo as investigações , o detido é apontado como o suspeito de ter efectuado três disparos com arma de fogo contra um indivíduo do sexo masculino, provocando-lhe ferimentos na região abdominal e nos membros inferiores. A vítima, natural do concelho de Nossa Senhora da Graça e residente na localidade de Cobom de Bairro, tinha 24 anos à data do ocorrido.

As diligências investigativas permitiram ainda apurar que, após a prática dos alegados crimes, o suspeito mudou de residência, permanecendo, contudo, no município da Praia, mais concretamente na zona de Achada Grande Trás, bairro de Vila Esperança.