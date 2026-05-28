Faleceu a cirurgiã Luisa Maria Barros Santiago Lopes Andrade

A Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos (OMC) comunicou, esta quinta-feira, 27, o falecimento da médica cirurgiã Luisa Maria Barros Santiago Lopes Andrade, profissional que dedicou mais de duas décadas ao Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), onde exerceu funções na área da cirurgia geral e assumiu cargos como directora do Serviço de Cirurgia e presidente da Junta de Saúde de Sotavento.

Nascida a 5 de Março de 1961, Luisa Andrade integrou a carreira médica do Ministério da Saúde em 1999 e especializou-se em Cirurgia Geral. Desde 2002, exerceu funções no então Hospital Dr. Agostinho Neto, actual HUAN, instituição à qual dedicou toda a sua vida profissional.

Inscrita na Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos desde 2003, manteve-se em funções até ao fim da sua vida, desempenhando o cargo de cirurgiã geral no HUAN.

Segundo a OMC, ao longo da sua carreira desempenhou funções técnicas altamente diferenciadas, realizando cirurgias de urgência e electivas de forma autónoma, num trabalho considerado inestimável para a saúde dos cabo-verdianos.

Para além da actividade clínica, assumiu vários cargos de responsabilidade no sector da saúde, entre os quais Presidente da Junta de Saúde de Sotavento e Directora do Serviço de Cirurgia do HUAN.

A médica exerceu ainda funções de liderança institucional como Delegada de Saúde, Directora Nacional do Programa de Saúde Reprodutiva/PMI-PF e responsável pelo Centro de PMI-PF da Praia.

No comunicado, a Ordem dos Médicos sublinha que Luisa Andrade se destacou pela polivalência e sentido de serviço público, características que marcaram a sua geração de profissionais de saúde.

“A sua dedicação, competência e humanidade marcaram positivamente gerações de pacientes, colegas e estudantes de medicina. A Dra. Luisa Andrade soube conjugar, com

rara mestria, o rigor técnico e científico com o calor humano e a empatia que definem os grandes médicos”, lê-se no comunicado.

A Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos apresentou condolências à família, amigos, colegas e a todos os que trabalharam ao lado da cirurgiã.