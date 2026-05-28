Faleceu a cirurgiã Luisa Maria Barros Santiago Lopes Andrade

Nascida a 5 de Março de 1961, Luisa Andrade integrou a carreira médica do Ministério da Saúde em 1999 e especializou-se em Cirurgia Geral. Desde 2002, exerceu funções no então Hospital Dr. Agostinho Neto, actual HUAN, instituição à qual dedicou toda a sua vida profissional.
Inscrita na Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos desde 2003, manteve-se em funções até ao fim da sua vida, desempenhando o cargo de cirurgiã geral no HUAN.
Segundo a OMC, ao longo da sua carreira desempenhou funções técnicas altamente diferenciadas, realizando cirurgias de urgência e electivas de forma autónoma, num trabalho considerado inestimável para a saúde dos cabo-verdianos.
Para além da actividade clínica, assumiu vários cargos de responsabilidade no sector da saúde, entre os quais Presidente da Junta de Saúde de Sotavento e Directora do Serviço de Cirurgia do HUAN.
A médica exerceu ainda funções de liderança institucional como Delegada de Saúde, Directora Nacional do Programa de Saúde Reprodutiva/PMI-PF e responsável pelo Centro de PMI-PF da Praia.
No comunicado, a Ordem dos Médicos sublinha que Luisa Andrade se destacou pela polivalência e sentido de serviço público, características que marcaram a sua geração de profissionais de saúde.
“A sua dedicação, competência e humanidade marcaram positivamente gerações de pacientes, colegas e estudantes de medicina. A Dra. Luisa Andrade soube conjugar, com
rara mestria, o rigor técnico e científico com o calor humano e a empatia que definem os grandes médicos”, lê-se no comunicado.
A Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos apresentou condolências à família, amigos, colegas e a todos os que trabalharam ao lado da cirurgiã.