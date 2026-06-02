​Câmara da Praia mobiliza 12 mil contos em apoios às rabidantes afectadas pelo incêndio em Ponta Belém

A Câmara Municipal da Praia (CMP) anunciou esta segunda-feira, 1 de Junho, num comunicado, um conjunto de medidas de apoio às famílias afectadas, na sequência do incêndio que atingiu o mercado e uma habitação em Ponta Belém.

Segundo o mesmo documento, após o sucedido, a Câmara Municipal da Praia reuniu-se de emergência para delinear um plano de contingência focado no apoio às famílias afectadas, do qual resultaram as seguintes medidas:

Num primeiro momento, a autarquia avisa que vai apoiar as 52 rabidantes afectadas com um subsídio de 25 mil escudos por bidão (num total de 321 bidões), perfazendo um investimento superior a 8 mil contos.

Num segundo momento, a CMP informa que vai aplicar o perdão integral das dívidas de todas as rabidantes visadas, num valor global estimado em 500 contos;

Por último, a autarquia refere que vai requalificar integralmente o mercado de Ponta Belém, introduzindo melhorias na vedação, cobertura, rede elétrica, iluminação e pavimentação, com um orçamento de 3.500 contos.

Já em relação a habitação atingida, a autarquia sublinha que a situação está ainda a ser analisada.

A CMP aproveita a ocasião para lamentar o sucedido e reiterar a sua total solidariedade para com as residentes, “mantendo-se, como sempre, aberta e disponível para mitigar os prejuízos e os impactos deste incidente na vida destas famílias”.