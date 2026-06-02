Incêndio em Ponta Belém terá sido provocado por três crianças

A Câmara Municipal da Praia (CMP) informou hoje que o incêndio que atingiu o mercado de Ponta Belém, de acordo com as autoridades, terá sido provocado por três crianças que atearam fogo a um colchão nas proximidades do local. A autarquia, em comunicado, aproveitou para esclarecer informações divulgadas nas redes sociais sobre uma alegada incapacidade de resposta do Serviço de Bombeiros no local do incidente.

De acordo com a CMP, o incêndio ocorreu por volta das 15h10, altura em que o Serviço de Bombeiros Municipais foi accionado para intervir em Ponta Belém. Na ocasião, a corporação encontrava-se empenhada em duas outras ocorrências: o combate a um incêndio no Aterro Municipal da Praia e o socorro a um acidente de viação em Vale da Custa, em São Francisco, que provocou duas vítimas mortais.

Ainda assim, conforme a autarquia, os bombeiros reorganizaram de imediato os meios disponíveis e deslocaram-se ao local com duas viaturas de combate a incêndios. Uma delas estava equipada com oito saídas de mangueira, enquanto a outra garantiu o abastecimento contínuo de água durante toda a operação.

A intervenção contou igualmente com o reforço dos Bombeiros de Santa Catarina de Santiago e do Tarrafal, do Serviço Nacional de Protecção Civil e de populares que ajudaram no fornecimento de água e no combate às chamas.

As autoridades indicam que o incêndio terá sido provocado por três crianças que atearam fogo a um colchão nas proximidades do mercado. O fogo propagou-se rapidamente, atingindo o mercado e um edifício adjacente. Como resultado, foram destruídas bancas de venda de vestuário, bidões e diversos bens pertencentes às rabidantes. Não houve registo de vítimas mortais.