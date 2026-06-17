​Câmara Municipal de Santa Cruz e JIC Holdings assinam memorando para alavancar o projecto Justino Lopes

A Câmara Municipal e a empresa internacional de investimento e gestão de activos JIC Holdings formalizaram esta terça-feira, 16, a assinatura de um Memorando de Entendimento, para alavancar o projecto Justino Lopes.

A autarquia informa que o acordo visa estabelecer um quadro de cooperação focado no desenvolvimento e na implementação faseada do Projecto Justino Lopes, abrangendo intervenções de grande escala nos sectores agrícola, agroindustrial, imobiliário e de infraestruturas locais.

O acto oficial foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Silva, e por Valdir Lubrano Moreira, director Interim da JIC Holdings Cabo Verde.

Este entendimento estabelece um plano operacional válido por um período inicial de três anos, com o firme compromisso de alinhar todas as actividades às leis vigentes de Cabo Verde e aos quadros de governação nacional.

Com foco no impulso agroindustrial e na sustentabilidade urbana, o Projecto Justino Lopes propõe uma abordagem integrada e sustentável para alavancar a economia regional através de três pilares fundamentais.

O primeiro baseia-se no desenvolvimento agrícola e agroindustrial, com foco no reforço da segurança alimentar e no aumento da produtividade agrícola e pecuária, prevendo a introdução de soluções tecnológicas modernas, processos de valor acrescentado e infraestruturas apoiadas em energias renováveis.

O segundo pilar foca-se no desenvolvimento económico e na atração de investimento, facilitando a criação de uma Zona Económica Especial (ZEE) e a instituição de um fundo de investimento local para atrair capital nacional e internacional.

Por fim, o terceiro pilar promove o desenvolvimento urbano e imobiliário por meio de iniciativas estruturadas de expansão urbana e projectos imobiliários, em total consonância com as prioridades e diretrizes do planeamento municipal.

De acordo com os termos firmados, a JIC Holdings assumirá a liderança na mobilização dos recursos financeiros necessários, na condução de estudos de viabilidade técnica e ambiental, e na estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPP).

A empresa focar-se-á também em impulsionar instalações de meios de comunicação, inovação e tecnologia para garantir o potencial de crescimento do projecto no longo prazo.

Por sua vez, o município de Santa Cruz actuará como autoridade pública coordenadora, comprometendo-se a viabilizar e acelerar os processos administrativos essenciais. “Isso inclui a facilitação e atribuição de terrenos, aprovações de uso e zoneamento do solo, além da emissão atempada de licenciamentos municipais”.

Adicionalmente, a autarquia assegurará a articulação e o alinhamento político com os ministérios e os organismos reguladores competentes para garantir o sucesso da iniciativa.