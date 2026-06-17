​Prisão preventiva para suspeito de roubo com arma branca em Santo Antão

Segundo a PN, a detenção ocorreu na madrugada do dia 11 de Junho, na sequência de um pedido de socorro efectuado através do número de emergência e utilidade pública da corporação. A vítima, uma cidadã, comunicou às autoridades ter sido alvo de um assalto e de agressão física praticados com recurso a uma arma branca.
Após receber o alerta, os agentes da Esquadra Policial do Paul deslocaram-se de imediato ao local da ocorrência, onde prestaram assistência à vítima e iniciaram diligências para localizar o suspeito.
Com base nas informações recolhidas, a PN conseguiu interceptar e deter o alegado autor dos factos nas imediações do local do crime.
Durante as investigações, foram recuperados vários bens alegadamente subtraídos à vítima, bem como outros objectos considerados relevantes para o esclarecimento dos factos.
De acordo com a PN, o suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana, natural de Santo Antão e residente em Cidade das Pombas, já havia sido anteriormente indiciado pela prática, na forma tentada, de outro crime com características semelhantes.
O detido foi presente ao Tribunal da Comarca do Paul para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Após a audição, o juiz aplicou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva. O suspeito aguardará os restantes trâmites do processo na Cadeia Regional de Ponta do Sol.
A PN reafirma o seu compromisso na prevenção e combate à criminalidade, assegurando que continuará a trabalhar em articulação com as demais autoridades competentes para garantir a segurança e a tranquilidade da população.