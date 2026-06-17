​Prisão preventiva para suspeito de roubo com arma branca em Santo Antão

O Tribunal da Comarca do Paul decretou prisão preventiva para um individuo do sexo masculino, de 25 anos, detido em flagrante delito pela Polícia Nacional (PN), suspeito da prática de um crime de roubo na via pública com recurso a arma branca, na localidade de Cidade das Pombas, concelho do Paul, na ilha de Santo Antão.

Segundo a PN, a detenção ocorreu na madrugada do dia 11 de Junho, na sequência de um pedido de socorro efectuado através do número de emergência e utilidade pública da corporação. A vítima, uma cidadã, comunicou às autoridades ter sido alvo de um assalto e de agressão física praticados com recurso a uma arma branca.

Após receber o alerta, os agentes da Esquadra Policial do Paul deslocaram-se de imediato ao local da ocorrência, onde prestaram assistência à vítima e iniciaram diligências para localizar o suspeito.

Com base nas informações recolhidas, a PN conseguiu interceptar e deter o alegado autor dos factos nas imediações do local do crime.

Durante as investigações, foram recuperados vários bens alegadamente subtraídos à vítima, bem como outros objectos considerados relevantes para o esclarecimento dos factos.

De acordo com a PN, o suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana, natural de Santo Antão e residente em Cidade das Pombas, já havia sido anteriormente indiciado pela prática, na forma tentada, de outro crime com características semelhantes.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca do Paul para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Após a audição, o juiz aplicou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva. O suspeito aguardará os restantes trâmites do processo na Cadeia Regional de Ponta do Sol.

A PN reafirma o seu compromisso na prevenção e combate à criminalidade, assegurando que continuará a trabalhar em articulação com as demais autoridades competentes para garantir a segurança e a tranquilidade da população.