Três homens detidos na Praia suspeitos de vários crimes de VBG

O Ministério Público ordenou a detenção, fora de flagrante delito, na cidade da Praia, de três homens, de nacionalidade cabo-verdiana, suspeitos da prática de vários crimes de violência baseada no género, na forma agravada.

Conforme avançou hoje a Procuradoria-Geral da República, as detenções ocorreram no âmbito da investigação de oito autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia.

Efetivadas as detenções, em coadjuvação com a Polícia Nacional, os detidos foram submetidos ao primeiro interrogatório judicial.

Ao arguido de 43 anos de idade, taxista de profissão, indiciado da prática de três crimes de violência baseada no género, na forma agravada, perpetrados contra a antiga companheira e mãe dos seus filhos, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada da família e proibição de contactar e de se aproximar da ofendida e apresentação periódica às autoridades.

Ao arguido de 39 anos de idade, carpinteiro de profissão, indiciado da prática de três crimes de violência baseada no género, na forma agravada, perpetrados contra a antiga companheira, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Ao arguido de 33 anos de idade, mecânico de profissão, indiciado da prática de dois crimes de violência baseada no género, na forma agravada, perpetrados contra a sua companheira e mãe da sua filha, foi aplicada prisão preventiva.