Dois corpos encontrados no Sal e em Santo Antão. As autoridades investigam causas das mortes

No Sal, a vítima, identificada como Rute Leite, foi encontrada sem vida durante a manhã. As circunstâncias da morte permanecem por esclarecer. Um suspeito chegou a ser detido para averiguações, mas foi posteriormente libertado. As autoridades aguardam agora os resultados da autópsia para determinar as causas da morte.
Em Santo Antão, o cadáver foi descoberto por um grupo de jovens que jogava futebol e sentiu um odor intenso nas imediações. Segundo os Bombeiros Voluntários da Ponta do Sol, tudo indica que o corpo pertença a um homem da localidade de Garça, desaparecido há cerca de sete dias, embora a identificação oficial ainda esteja por confirmar.
As autoridades admitem a hipótese de a vítima ter sofrido uma queda, mas sublinham que as circunstâncias da morte serão apuradas no âmbito da investigação em curso.