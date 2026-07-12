Dois corpos encontrados no Sal e em Santo Antão. As autoridades investigam causas das mortes

​Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta este sábado no interior de uma roulote, à entrada da vila turística da Murdeira, na ilha do Sal, enquanto um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado em Chã de Igreja, no concelho da Ribeira Grande, em Santo Antão.

No Sal, a vítima, identificada como Rute Leite, foi encontrada sem vida durante a manhã. As circunstâncias da morte permanecem por esclarecer. Um suspeito chegou a ser detido para averiguações, mas foi posteriormente libertado. As autoridades aguardam agora os resultados da autópsia para determinar as causas da morte.

Em Santo Antão, o cadáver foi descoberto por um grupo de jovens que jogava futebol e sentiu um odor intenso nas imediações. Segundo os Bombeiros Voluntários da Ponta do Sol, tudo indica que o corpo pertença a um homem da localidade de Garça, desaparecido há cerca de sete dias, embora a identificação oficial ainda esteja por confirmar.

As autoridades admitem a hipótese de a vítima ter sofrido uma queda, mas sublinham que as circunstâncias da morte serão apuradas no âmbito da investigação em curso.