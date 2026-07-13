IMP nega ter ordenado retirada de botes das praias de Quebra Canela e Gamboa

“O IMP não teve conhecimento da existência de qualquer documento formal emitido por qualquer entidade pública que determine a retirada dos botes das praias de Quebra Canela e da Gamboa”, refere a nota do IMP.
Perante a circulação destas informações, o Instituto apela à confirmação dos factos junto das entidades competentes antes da sua divulgação, de forma a evitar interpretações que possam gerar preocupação injustificada entre os pescadores e a população.
O IMP diz-se disponível para colaborar com todas as entidades competentes na salvaguarda da segurança marítima, na boa gestão dos espaços costeiros e na procura de soluções que conciliem o interesse público com os direitos dos utilizadores.
Nos últimos dias, pescadores da cidade da Praia contestaram uma alegada ordem para a retirada dos botes das praias de Quebra Canela e da Gamboa, locais onde tradicionalmente estacionam as embarcações entre as jornadas de pesca.
Os profissionais classificaram a suposta medida como desrespeitosa, rejeitaram o espaço alternativo indicado para guardar os botes e apelaram às autoridades para privilegiarem ações de fiscalização em vez da remoção das embarcações.