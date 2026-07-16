​Assomada acolhe marcha de sensibilização contra o tráfico de pessoas

O Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas (ONTP), em parceria com a Associação Kredita na Bô, realiza esta sexta-feira, 17, na cidade de Assomada, uma Marcha de Sensibilização Contra o Tráfico de Pessoas, integrada na Campanha Nacional de Mobilização Contra o Tráfico de Pessoas.

A concentração dos participantes terá lugar a partir das 09h00, na Praça de Assomada, seguindo-se a marcha pelas principais artérias da cidade, numa demonstração pública de compromisso com a prevenção e o combate ao tráfico de pessoas.

Com o lema "Fugir do Golpe: Informar, Prevenir e Agir Contra o Tráfico de Pessoas", a Campanha Nacional tem envolvido instituições públicas, organizações da sociedade civil, comunidades e parceiros nacionais e internacionais na construção de uma resposta cada vez mais coordenada e eficaz.

Segundo uma nota do ONTP, esta iniciativa pretende mobilizar a comunidade para uma maior consciencialização sobre um crime que afecta milhões de pessoas em todo o mundo e que se alimenta, muitas vezes, do engano, da vulnerabilidade e de falsas promessas.

O ONTP refere que pretende, através desta acção, reforçar a mensagem de que a prevenção começa pelo conhecimento e pelo envolvimento ativo das comunidades.

A marcha insere-se no conjunto de actividades que o Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas tem vindo a desenvolver durante o mês de Julho, com o objectivo de aproximar esta problemática das populações, promover uma cultura de prevenção e incentivar a denúncia de situações suspeitas.

Neste sentido, o ONTP convida a população de Assomada a associar-se a esta iniciativa.