ADAD lança projeto para reduzir lixo marinho em Cabo Verde

A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD) lançou hoje, na Praia, o Projeto ReLiMa – Redução do Lixo Marinho em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento do Atlântico. A iniciativa pretende reforçar a prevenção e a redução do lixo marinho, através da promoção da economia circular, do reforço das políticas públicas e do envolvimento das comunidades costeiras.

Segundo o presidente da ADAD, Januário Nascimento, o combate ao lixo plástico exige a mobilização de parceiros e um esforço conjunto para enfrentar um problema complexo.

"Esperamos que, com o lançamento deste projecto, possamos mobilizar os parceiros a nível nacional e internacional para o combate ao plástico, sobretudo ao lixo marinho em Cabo Verde, e que tenhamos, de facto, um centro de reciclagem, que já existe, para ajudar a resolver os problemas do lixo. Mas gostaria de ser muito realista, a questão do lixo não é simples. Estamos nisto há mais de 20 anos e sabemos que tratar o lixo, não só em Cabo Verde, mas em todo o mundo, é uma questão muito complexa, particularmente o plástico, porque toda a nossa vida gira à volta do plástico. O problema não se resolve apenas com uma lei do plástico, resolve-se com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação", refere.

Por sua vez, a representante da BlackForest Solutions, Rafaela Kreiser, explica que o ReLiMa é financiado pelo Ministério do Ambiente da Alemanha e aposta em soluções sustentáveis para evitar que os resíduos plásticos cheguem ao mar.

"Financiamos práticas de prevenção do lixo marinho e trabalhamos em conjunto com outros parceiros. Estamos agora na fase de implementação deste projeto, que terá uma duração de quatro a cinco anos. O impacto positivo para Cabo Verde passa precisamente pelo desenvolvimento de práticas de sensibilização, tecnologia e infraestruturas para, de facto, evitar que os resíduos gerados no país acabem no oceano", explica.

A representante acrescenta que a iniciativa prevê igualmente a reciclagem dos resíduos recolhidos e o desenvolvimento de soluções adaptadas à realidade nacional, envolvendo as instituições e os parceiros locais.

"O projecto prevê não só a redução do plástico que acabaria nos oceanos, mas também a reciclagem desses resíduos. Viemos conhecer melhor o ecossistema de Cabo Verde e dialogar com os atores que trabalham nesta área, com os ministérios, as câmaras municipais e outros parceiros, para construir uma solução adequada ao país, que possa dar resposta a esta problemática que todos observam nas ruas, nas praias e nos oceanos", acrescenta.

O Projecto ReLiMa é implementado pela ADAD, em parceria com a Universidade de Rostock e a BlackForest Solutions, bem como com organizações da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, para promover, durante quatro anos, ações de redução do lixo marinho e de gestão sustentável dos resíduos.