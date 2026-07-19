Mundial transforma Cabo Verde numa das pesquisas turísticas em ascensão

A participação histórica de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 poderá vir a produzir um efeito que ultrapassa largamente o desporto. Ao longo das semanas em que os Tubarões Azuis competiram nos Estados Unidos, Canadá e México, o arquipélago registou um aumento sem precedentes da sua visibilidade internacional, traduzido num forte crescimento das pesquisas relacionadas com viagens, férias e voos para o país.

À medida que a selecção nacional avançava no Mundial de 2026, milhões de pessoas procuraram pela primeira vez informações sobre Cabo Verde. Embora ainda seja cedo para medir o impacto nas chegadas de turistas, especialistas consideram que a participação dos Tubarões Azuis funcionou como uma campanha global de promoção do destino, com um alcance dificilmente replicável através de investimento publicitário.

Os dados do Google Trends mostram picos sucessivos nas pesquisas pelo termo "Cabo Verde" durante a competição, coincidindo com os momentos de maior exposição mediática da selecção. O impacto foi além do futebol e despertou curiosidade sobre o país.

Os primeiros sinais surgiram logo após a estreia. Segundo dados da Skyscanner citados pelo jornal espanhol AS, as pesquisas globais de voos para Cabo Verde aumentaram cerca de 110% no próprio dia do primeiro jogo. Em Espanha, primeiro adversário dos Tubarões Azuis, o crescimento foi de 111% face ao mesmo dia do ano anterior.

À medida que a equipa surpreendia no torneio, o interesse manteve-se elevado. Os empates frente à Espanha e ao Uruguai, seguidos da qualificação para os oitavos de final, garantiram semanas de exposição mediática em televisões, jornais e plataformas digitais de todo o mundo.

No conjunto do mês de Junho, a Skyscanner registou um aumento global de 70% nas pesquisas de voos para Cabo Verde. Em mercados estratégicos, os crescimentos foram ainda mais expressivos: Alemanha (+215%), Suíça (+157%), Polónia (+150%), Reino Unido (+122%) e Espanha (+44%). Os dados indicam que a notoriedade do país passou a atingir públicos muito além dos mercados turísticos tradicionais.

O interesse continuou a crescer mesmo após a eliminação frente à Argentina. Outra análise divulgada pelo AS mostra que as pesquisas relacionadas com férias em Cabo Verde dispararam em vários países. Nos Estados Unidos, aumentaram mais de 5.000%; no Reino Unido, 266%; e no Japão, 110%.

Embora pesquisas online não correspondam automaticamente a reservas, são consideradas um importante indicador antecipado da procura turística e, frequentemente, antecedem o aumento de reservas e chegadas de visitantes.

O Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), de Portugal, considera que Cabo Verde dispõe agora de uma oportunidade rara para transformar a exposição mediática do Mundial em crescimento económico. O instituto defende o reforço da promoção internacional precisamente nos mercados onde o interesse aumentou de forma mais significativa.

Segundo o IPDT, grandes eventos desportivos podem alterar a notoriedade de um destino quando existe uma narrativa capaz de captar a atenção do público. No caso cabo-verdiano, essa história foi construída dentro de campo. Estreante num Mundial, a selecção discutiu os jogos de igual para igual com potências do futebol, tornando-se uma das equipas-surpresa da competição. Jogadores como Vozinha também ganharam projecção internacional, contribuindo para aumentar a curiosidade sobre o arquipélago.

O contexto também era favorável. Em 2025, Cabo Verde recebeu mais de 1,24 milhões de hóspedes e ultrapassou seis milhões de dormidas, estabelecendo novos máximos históricos. O Mundial surge, assim, como um acelerador de uma tendência de crescimento já existente, proporcionando ao país uma visibilidade global sem precedentes.

Resta agora saber se essa notoriedade se traduzirá em mais reservas, novas ligações aéreas e um aumento efectivo do número de visitantes. Os indicadores digitais mostram um interesse sem precedentes; os próximos meses dirão se esse interesse chegará também ao terreno.

CTCV pede acção rápida para aproveitar impacto do Mundial

O presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde (CTCV), Jorge Spencer Lima, defende que o país precisa de avançar rapidamente com “acções práticas e imediatas” para transformar a visibilidade alcançada no Mundial de Futebol numa oportunidade concreta para o sector turístico.

Em entrevista à Inforpress, o responsável alertou que Cabo Verde não pode limitar-se a celebrar a prestação histórica da selecção nacional, devendo aproveitar o interesse internacional gerado pela competição para promover o destino, captar novos mercados e aumentar as ligações aéreas.

Segundo Jorge Spencer Lima, o desempenho dos Tubarões Azuis despertou atenção em vários mercados emissores, incluindo Brasil, Irlanda e Portugal. Revelou que a maior agência de viagens brasileira já iniciou contactos com operadores turísticos cabo-verdianos para avaliar o envio de turistas para o arquipélago.

“Temos a mania de ficar de braços cruzados à espera que as coisas nos caiam no regaço. O Mundial terminou há pouco tempo, as pessoas ainda têm na memória a excelente prestação de Cabo Verde, mas agora é preciso trabalhar, fazer propaganda do nosso destino e aproveitar este momento forte”, afirmou.

O presidente da CTCV considera que a companhia aérea de bandeira, TACV, deve aproveitar este contexto, sobretudo através da rota Praia-Brasil, única ligação aérea directa entre os dois países, para facilitar a entrada de turistas brasileiros.

Jorge Spencer Lima apontou ainda a realização da Expo-Tour, em Setembro, na ilha do Sal, como uma oportunidade estratégica para consolidar estes mercados. A feira deverá reunir operadores e agências de viagens da Europa, África e Brasil, permitindo transformar o interesse gerado pelo Mundial em negócios concretos.

Apesar das perspectivas positivas, o dirigente alertou que o crescimento turístico exige respostas estruturais. Defendeu que a ilha do Sal já atingiu o limite da sua capacidade de carga e que é urgente investir em infra-estruturas, habitação e serviços públicos para evitar que o crescimento do turismo provoque problemas sociais.

Para a CTCV, o momento criado pela participação no Mundial representa uma “oportunidade de ouro”, mas exige uma mudança de atitude. O país precisa de agir rapidamente para promover o destino, melhorar a oferta turística e garantir que a exposição internacional conquistada se traduza em mais visitantes, investimento e desenvolvimento económico.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1285 de 15 de Julho de 2026.