Campanha nacional de limpeza decorre este sábado em todo o país

O Ministério da Saúde promove, este sábado, 25, uma Mega Campanha Nacional de Limpeza, dirigida às instituições públicas e privadas, associações comunitárias, organizações da sociedade civil, organizações não-governamentais (ONG) e a toda a população.

Segundo o convite, a mobilização nacional tem como objetivo reforçar a prevenção do paludismo, através da promoção de um ambiente mais limpo, seguro e saudável para todos.

Sob o apelo “Juntos na prevenção e na proteção da nossa saúde pública”, o Ministério da Saúde convida toda a população a participar na iniciativa.

Na Cidade da Praia, a Câmara Municipal da Praia (CMP), através do Pelouro e da Direção de Saneamento e Ambiente, convida a população a integrar a Mega Campanha de Limpeza, que terá início às 7h00 e decorrerá em simultâneo em todos os bairros da cidade.

A autarquia apela à participação dos moradores, incentivando-os a juntarem-se aos seus vizinhos e a darem o exemplo nas suas ruas.

Entretanto, a Baía do Tarrafal será palco de uma campanha de limpeza no próximo domingo, 26 de Julho, das 08h00 às 12h00, no âmbito das atividades de preparação da próxima edição do Festival TarraVibes.

A iniciativa, promovida pela organização do festival, contará com a participação de voluntários, autoridades e parceiros locais e visa promover a preservação ambiental, sensibilizar a comunidade para a importância da proteção do litoral e contribuir para a valorização de um dos principais patrimónios naturais do município.

A Câmara Municipal do Tarrafal associou-se à iniciativa. Segundo a organização, a campanha pretende ainda reforçar o compromisso do Festival TarraVibes com a sustentabilidade e incentivar a participação da comunidade na conservação daquele espaço, contribuindo para um Tarrafal mais limpo, sustentável e acolhedor.