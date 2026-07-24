UNESCO quer aprofundar cooperação com Cabo Verde e destaca liderança do país na proteção dos oceanos

Na primeira visita oficial de um diretor-geral da UNESCO ao país em 23 anos, Khaled El-Enany reuniu-se com o primeiro-ministro, Francisco Carvalho, encontro que classificou como "excelente" e durante o qual, segundo afirmou, foi partilhada a ambição de aprofundar a parceria entre a organização e Cabo Verde.

O responsável desloca-se ainda à ilha da Boa Vista para participar na Quinta Conferência da Década dos Oceanos, a convite do Presidente da República, José Maria Neves, considerando que o evento demonstra a liderança cabo-verdiana nas áreas da ciência oceânica, da resiliência climática e da economia azul sustentável.

Na declaração divulgada após o encontro, Khaled El-Enany sublinhou que Cabo Verde ocupa "um lugar especial" na UNESCO por reunir duas das principais prioridades da organização: África e os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.

O diretor-geral recordou os principais marcos da cooperação entre a UNESCO e o país, destacando a classificação da Cidade Velha como Património Mundial, a inscrição da Morna na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, as Reservas da Biosfera do Fogo e do Maio, a integração da Praia na Rede de Cidades Criativas da UNESCO na área da Música e a designação de São Filipe como Cidade da Aprendizagem.

El-Enany destacou igualmente o trabalho conjunto na educação para o desenvolvimento sustentável e o apoio concedido a artistas e profissionais da cultura em Mindelo na sequência das cheias registadas no ano passado.

Na área dos oceanos, o diretor-geral salientou que Cabo Verde foi o primeiro país africano a criar um Comité Nacional para a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, considerando esta iniciativa um exemplo do compromisso nacional com a proteção marinha.

Segundo explicou, a UNESCO mantém atualmente três grandes programas de cooperação com Cabo Verde, centrados no combate ao lixo marinho e à poluição por plásticos, no reforço da investigação científica e da biodiversidade marinha e na melhoria dos sistemas de monitorização do nível do mar e de alerta precoce para riscos naturais.

O responsável referiu ainda que a parceria entre a UNESCO e as autoridades cabo-verdianas permitiu criar dois parques arqueológicos subaquáticos, nas ilhas de Santiago e Boa Vista, abrir o Museu de Arqueologia Subaquática da Boa Vista e formar jovens especialistas nesta área.

Na vertente cultural, Khaled El-Enany elogiou o papel de Cabo Verde na preservação do património africano e na promoção da Crioulidade Atlântica, lembrando que a UNESCO participou no primeiro Encontro Internacional sobre este tema, realizado na Praia em maio deste ano.

Para o diretor-geral, a Declaração da Praia constitui agora uma base para transformar a Crioulidade Atlântica numa plataforma internacional de cooperação entre África e as suas diásporas, promovendo o diálogo intercultural, a memória partilhada e o desenvolvimento sustentável.

A concluir, Khaled El-Enany garantiu que a UNESCO continuará a trabalhar em estreita colaboração com Cabo Verde para fortalecer a resiliência das comunidades, proteger o património natural do arquipélago e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país.