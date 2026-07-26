Após anunciar retoma CV Interilhas volta a interromper operação do navio Liberdadi

Conforme comunicado da operadora marítima, o navio encontra-se a ser intervencionado por uma equipa técnica especializada, a fim de repor as condições operacionais e permitir a retoma da operação com a maior brevidade possível.
De realçar que, na sexta-feira, a companhia tinha anunciado a retoma das viagens do navio Liberdadipara este sábado, após a conclusão dos trabalhos de reparação realizados na CABNAVE, em São Vicente, bem como dos respectivos testes de navegação.
As ligações marítimas na rota Santiago/Fogo/Brava foram suspensas depois de o navio Liberdadi ter sofrido danos na hélice durante uma manobra de atracação no Porto da Praia, na segunda-feira, 20 de Julho.
De acordo com a CV Interilhas, durante a atracação, uma defesa de protecção do cais soltou-se da sua posição, fazendo com que o respectivo cabo de aço ficasse enrolado na hélice de bombordo da embarcação.