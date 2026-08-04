SolAtlântico suspende temporariamente transporte por autocarro na Praia devido a problemas técnicos

A SolAtlântico informou hoje que os serviços de transporte por autocarrona cidade da Praia se encontram temporariamente suspensos devido a problemas técnicos. A empresa diz ter detectado uma instabilidade na rede Unitel Tmais, mas admite que poderão existir outras causas para a falha.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o administrador da SolAtlântico, Henrique Duarte, explicou que foi detectada uma instabilidade na rede Unitel Tmais, mas que a empresa ainda está a apurar a origem do problema.

“O nosso técnico disse que é uma instabilidade na rede Unitel Tmais, então está a tentar resolver e, neste momento, parece que é mais qualquer coisa para além disso e é isso que estamos a tentar resolver. É por isso que ainda não resolvemos esta questão”, afirmou.

Henrique Duarte acrescentou que a rede Unitel Tmais permite a emissão de bilhetes e que a ligação da SolAtlântico é baseada nessa rede.

“A nossa conexão é baseada na rede Unitel Tmais. Ainda não podemos dizer com certeza que é só a instabilidade na rede. O que detectámos é a instabilidade na rede, para além disso tem todo um circuito por trás e estamos a tentar descobrir o que mais pode estar por detrás disso e, assim que tivermos alguma conclusão, informamos”, disse.

No comunicado, a empresa refere que as equipas técnicas estão a trabalhar para restabelecer os serviços com a maior brevidade possível.