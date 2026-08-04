Unitel T+ garante que não registou falhas na rede durante interrupção do serviço da SolAtlântico

A Unitel T+ assegurou hoje que não foi registada qualquer indisponibilidade de serviço ou anomalia na sua rede que pudesse justificar a interrupção temporária da operação da SolAtlântico, que informou entretanto que os serviços de transporte por autocarro estão a ser retomados de forma gradual, após a resolução dos problemas técnicos que provocaram a suspensão da operação.

Segundo a empresa, após tomar conhecimento das declarações públicas da SolAtlântico, foram accionadas as equipas técnicas para realizar testes e verificações aos serviços, não tendo sido identificada qualquer falha ou degradação da rede.

A Unitel T+ explica ainda que a solução de conectividade utilizada pela SolAtlântico é um serviço disponibilizado pela operadora desde 2022 e que, durante esse período, nunca foi registada qualquer indisponibilidade ou falha na rede que tivesse comprometido o funcionamento do serviço.

Paralelamente, a empresa informa que deslocou um técnico às instalações da SolAtlântico para apoiar o processo de diagnóstico e identificação da origem da ocorrência.

A SolAtlântico informou hoje que os serviços de transporte por autocarrona cidade da Praia se encontram temporariamente suspensos devido a problemas técnicos.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o administrador da SolAtlântico, Henrique Duarte, explicou que foi detectada uma instabilidade na rede Unitel Tmais, mas que a empresa ainda está a apurar a origem do problema.

“O nosso técnico disse que é uma instabilidade na rede Unitel Tmais, então está a tentar resolver e, neste momento, parece que é mais qualquer coisa para além disso e é isso que estamos a tentar resolver. É por isso que ainda não resolvemos esta questão”, afirmou.

Num comunicado publicado no seu Facebook, a SolAtl6antico informou que os serviços de transporte por autocarro estão a ser retomados de forma gradual, na sequência da resolução dos problemas técnicos que provocaram a interrupção temporária da operação.