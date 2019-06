Germano Almeida, padre Campos, João Branco, Luís Morazzo e Baptista de Sousa condecorados pelo Presidente português

As comemorações oficiais do 10 de Junho, Dia de Portugal, passam este ano por Cabo Verde. Dividido entre Portalegre (Portugal), Praia e Mindelo, o programa oficial inclui desfiles militares, com as Forças Armadas dos dois países, encontros com a comunidade portuguesa radicada no arquipélago, um programa cultural e desportivo e condecorações.

Em Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal, condecorará várias personalidades.

Luís Morazzo (a título póstumo, com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique) - Nasceu no Mindelo, em 1927, e foi pioneiro na formação, ensino e desenvolvimento das profissões ligadas à electrónica e telecomunicações em Portugal, no início dos anos cinquenta do século passado. Coronel da Força Aérea, engenheiro de formação.

José Baptista de Sousa (a título póstumo, comendador da Ordem do Mérito) - Português e cirurgião do Exército, com o posto de coronel, marcou profundamente com a sua acção a sociedade cabo-verdiana. O hospital da ilha de S. Vicente tem o seu nome.

Custódio Ferreira de Campos (comendador da Ordem do Infante D. Henrique) - Padre, um dos portugueses que há mais décadas reside em Cabo Verde, sendo muito estimado pelo seu trabalho de assistência aos mais desfavorecidos.

Germano de Almeida - O mais internacional escritor cabo-verdiano, vencedor do Prémio Camões em 2018.

João Branco - encenador português e cabo-verdiano, fundador do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português e do Festival Internacional de Teatro Mindelact, entre outras iniciativas culturais de relevo, como a Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM).

Jorge Carlos Fonseca acompanha homólogo português nas celebrações do 10 de Junho O chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, participa hoje e amanhã, ao lado do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, nas cerimónias do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que começam em Portalegre, naquele país europeu, e terminam em São Vicente, com uma passagem pela Praia.

As comemorações do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades prolongam-se até terça-feira, dia 11. Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca. Em Cabo Verde, o programa inclui também encontros com representantes da comunidade portuguesa radicados nas ilhas.