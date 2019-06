Alexandre Monteiro em Lisboa para o Fórum de Energia em África

​O ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, participa, a partir desta terça-feira, na 21ª edição do Fórum de Energia em África, que este ano acontece em Lisboa, depois da última edição ter tido lugar nas ilhas Maurícias.

De acordo com uma nota do Gabinete de Comunicação Imagem do Governo, o fórum é o principal local de encontro da África para a promoção de oportunidade de investimento e negócios em energia, energia renovável e gás.

“Este é o único fórum internacional focado na gestão de energia para o continente africano, mas também um encontro de investimento global para o sector de energia, infraestruturas e indústria africana”, refere o documento.

O evento, que tem a duração de quatro dias, deverá contar com a participação de mais de três mil personalidades de todo o mundo, entre eles ministros, secretários de Estado e homens de negócios, reguladores que vão discutir os avanços tecnológicos e as oportunidades de investimento no sector.

O ministro cabo-verdiano da Indústria, Comércio e Energia vai participar de uma mesa redonda intitulada “Preparando para o sucesso – os próximos 20 anos”, com os seus homólogos de Angola, Burkina Faso, Libéria e secretário de Estado de Energia da Guiné-Bissau.

Alexandre Monteiro deverá falar das metas do Governo em termos de energias renováveis e dos investimentos em curso.

A organização espera uma intensa troca de conhecimentos sobre a tecnologia do sector, no encontro que decorre em Lisboa, até sexta-feira.