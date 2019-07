Moises Rodrigues é o novo mayor de Brockton

Moisés Rodrigues tornou-se esta segunda-feira o primeiro cabo-verdiano a assumir funções como mayor da cidade norte-americana de Brockton.

Trata-se da primeira vez que um 'não branco' assume o mais alto cargo político daquela cidade dos Estados Unidos, equivalente a presidente de câmara. Moisés Rodrigues foi escolhido na segunda-feira, pelo city council (o órgão municipal), substituindo no cargo o falecido Bill Carpenter, até à tomada de posse, em Janeiro, de um novo mayor eleito, saído das eleições a realizar no Outono.

A imprensa local descreve a confirmação de Rodrigues como um momento de festa, recebido com aplausos pelos presentes na sala onde decorreu a reunião do órgão municipal. O cabo-verdiano foi eleito por unanimidade, com apoio dos onze membros do council.

"Esta é a vossa câmara. Ninguém é dona dela, a não ser vocês, os contribuintes desta comunidade. Por favor, usem-na, ajudem-nos a fazer de Brockton uma cidade melhor", disse aos presentes, depois de tomar posse.

"Como cidadãos desta cidade, é importante que coloquemos de parte as nossas diferenças e trabalhemos para o bem das pessoas. É isso que eu espero fazer durante os próximos seis meses", reforçou.

Bill Carpenter morreu a 3 de Julho, aos 62 anos.