Moisés Rodrigues considera a sua eleição uma lição para Washington

Moisés Rodrigues considera que a sua eleição é uma lição para Washington. O cabo-verdiano tornou-se na semana passada o primeiro 'não branco' a assumir o mais alto cargo político daquela cidade dos Estados Unidos

Convidado do Panorama 3.0, da Rádio Morabeza, o político afirma que a unanimidade na sua eleição mostra que os negros também têm capacidade de liderança.

“Uma lição pelo menos foi enviada a Washington, para mostrar que nem todos os Americanos pensam da mesma forma. No nosso city council, aqui em Brockton, somos dois minoritários e há nove não minoritários e eu fui votado por unanimidade pelo grupo dos representantes da cidade. Quer dizer que os que estão cá, que são brancos vêem que nós, as pessoas de cor ou os negros, temos também a capacidade e a possibilidade de liderar como eles também. Espero que isto sirva de exemplo para o país”, afirma.

Moisés Rodrigues substitui no cargo o falecido Bill Carpenter, até à tomada de posse, em Janeiro, de um novo mayor eleito, saído das eleições a realizar no Outono.

A construção de campos de futebol para a população, bem como a conclusão e resolução de casos legais pendentes são alguns dos projectos imediatos.

“Massachusetts é um dos estados que permite a venda e o consumo da erva para fins recreativos e estamos também agora a começar este processo, mas o processo deixou muitos de fora, principalmente pessoas de cor. Então eu quero rever isso e ver como posso incluir mais minoritários no processo para que possam também fazer parte do processo e serem homens de negócio neste negócio. Também há alguns casos legais que aconteceram que envolvem pessoas de cor nesta cidade, que estão sempre colocados em pausa, vou ver como podemos resolver isso e avançar o processo para libertar a cidade desses problemas”, aponta

“E depois tenho outros planos, sobre a preparação de uma equipa que comece com o processo de fiscalização de ruas, porque há que se notar que temos um grande problema com a questão da limpeza das cidades, principalmente nos lugares à volta das garagens, lugares onde consertam os carros, quero ver se podemos avançar já com as ideias de como fazer isso, para manter a cidade mais limpa”, acrescenta.

Moisés Rodrigues garante que não será candidato às próximas eleições e defende que uma maior participação política depende da existência de estímulos.

“Por exemplo, nas eleições de 2008, na altura quando o Barak Obama concorreu pela primeira vez, tínhamos, cerca de 32 mil pessoas que votaram naquelas eleições, no ano seguinte, nas eleições locais, o número baixou para cerca de 13 mil. Então, às vezes, precisamos é de dar uma razão para o povo participar nas eleições”, afirma.

Moisés Rodrigues é o primeiro cabo-verdiano a assumir funções como mayor de Brockton, cidade norte americana que tem uma importante comunidade cabo-verdiana e imigrante, em geral.