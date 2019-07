​Ulisses lança obra da estrada entre Ribeira Prata e Fragata

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, lançou terça-feira, 23, na ilha de São Nicolau, a obra de construção da estrada nacional entre Ribeira Prata e Fragata. A infraestrutura, orçada em 120 mil contos, deve ser inaugurada dentro de seis meses.

O chefe do Governo acredita que a infra-estrutura vai permitir o desenvolvimento das localidades, com contributo directo no turismo, na agricultura e pecuária. Ao mesmo tempo, diz, irá garantir a acessibilidade, comercialização de produtos agro-pecuários e melhorar as condições de tráfego.

“A partir de hoje, com o arranque da obra, tudo vai ficar mais fácil para a vida das pessoas aqui. Também é um meio para tirar as pessoas da pobreza e criar riqueza porque, com a sua capacidade de produzir fazem com que a sua produção tenha mais rendimento, mais produtividade, chegue ao mercado em melhores condições. Também vai facilitar a vida das crianças, mulheres, jovens, idosos porque precisam de condições de acessibilidade, boa circulação com menor esforço e menor custo possível”, diz.

A obra de construção da estrada, no concelho do Tarrafal, com uma extensão de 2,8 quilómetros, vai ser financiada por fundos públicos e deverá estar concluída dentro de seis meses.

O lançamento da empreitada insere-se na visita oficial de três dias que o primeiro-ministro iniciou segunda-feira à ilha de São Nicolau.