​Governo aprova esta semana novo modelo tarifário dos transportes aéreos inter-ilhas

O Governo aprova, esta semana, em Conselho de Ministros, um regulamento que define um novo modelo tarifário nos transportes aéreos inter-ilhas. O objectivo é responder às necessidades de ligação e mobilidade de ilhas como São Nicolau, assegurou ontem o Primeiro-Ministro.

A garantia do chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, foi dada esta segunda-feira, em São Nicolau, durante a Conferência sobre o Desenvolvimento Regional e Local realizada no primeiro de três dias de visita que iniciou àquela ilha.

“Queremos facilitar a circulação sem causar tantas situações que temos hoje, com trânsitos que obrigam a parar por mais tempo e com muitos custos. A política de subsídio pode entrar em determinadas situações”, garantiu, mais tarde, numa publicação no Facebook.

"A questão dos transportes, conhecemos todos os constrangimentos e estamos a actuar sobre eles", escreveu.

No capítulo dos transportes marítimos, o primeiro-ministro afirma que a concessão do serviço marítimo entra em vigor a 15 de Agosto, oferecendo transportes com regularidade e previsibilidade, complementando os transportes aéreos.

Sobre São Nicolau, Ulisses Correia e Silva recorda que há investimento na requalificação urbana e ambiental, visando desencravar e construir localidades com maior atractividade. A expansão e requalificação do Porto do Tarrafal, em curso, investimentos na mobilização da água para o sector agrícola e a edificação de um centro de pós-colheita de frutas e legumes, no Tarrafal, são outros projectos apontados.

“Para os jovens, vamos avançar com um Centro de Formação Profissional na ilha, na Educação, já reabilitamos várias escolas num investimento de cerca de 30 mil contos, e vamos, num montante de 33 mil contos, transformar a Escola de Baltasar Lopes em um Complexo Escolar do 1º ao 12º ano. A Casa de Baltazar Lopes também será transformada em um Centro Interpretativo”, anuncia.

O chefe do executivo garante que o Governo está a reforçar a descentralização, tendo assinado recentemente um protocolo para a delegação de competências no sector da agricultura, garantindo que vai introduzir a municipalização de algumas atribuições no sector agrícola e das pescas.

“Estamos empenhados em reverter o quadro de São Nicolau. Fazer com que a ilha tenha dinâmica económica, por meio de actividades que criam empregos, rendimento e oportunidades para a população, particularmente para os nossos jovens. Os sectores estão identificados: o turismo, as pescas, a agricultura e as indústrias criativas”, diz.

O primeiro-ministro iniciou ontem uma visita de três dias a São Nicolau.