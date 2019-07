Primeiro-Ministro promete para Santiago Norte investimentos em várias áreas

​O primeiro-ministro afirmou sábado, em Assomada, que Santiago Norte vai beneficiar de investimentos em várias áreas, no âmbito do programa plurianual, em curso desde 2017 e que prosseguirá até 2021.

Ulisses Correia e Silva falava na abertura oficial da conferência sobre o Desenvolvimento Local e Regional, realizada em Santa Catarina, interior de Santiago.

Conforme realçou, o Governo está a investir para melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar as condições de operação do sector privado, lembrando que são ‟os investimentos públicos que facilitam os investimentos privados”.

‟São 2,5 milhões de contos em requalificação urbana, ambiental, restauro de património e reabilitação de casas, 1,9 milhões de contos na construção de estradas e desencravamentos”, disse.

No domínio das pescas, e em concreto no interior de Santiago, prevê-se a construção do arrastadouro de Rincão, no valor de 75 mil contos. Na educação, a reabilitação de escolas, com montantes de 358 mil contos. Na saúde, construção do Centro de Saúde de Assomada e posto sanitário, em São Lourenço dos Órgãos e Cancelo, num valor estimado em 302 mil contos.

Na sua intervenção, Ulisses Correia e Silva referiu-se à questão da “fiscalidade do ecossistema de financiamento, da formação profissional e estágios dirigido aos jovens”.

Por sua vez, o autarca de Santa Catarina, José Alves Fernandes afirmou que o papel das autarquias é ‟crucial” para o desenvolvimento local e regional, apostando-se sobretudo na infra-estruturação e requalificação, visando a criação de um ambiente ‟facilitador de negócios do emprego e do aumento do rendimento das famílias estimulando a competitividade do tecido económico”.

‟Acreditamos que finalmente estamos no caminho certo para construir o Cabo Verde de esperança do que nos falava o nosso querido e saudoso Norberto Tavares”, enfatizou.