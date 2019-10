Fórum de investimento nos EUA cumpriu objectivos - PM

​O primeiro-ministro disse terça-feira que foram cumpridos os objectivos do Cabo Verde Investment Forum, em Boston, nos Estados Unidos da América, considerando que existe um interesse evidente em investir no país por parte da diáspora e empresários norte-americanos.

Sem adiantar números sobre investimentos obtidos, Ulisses Correia e Silva disse à agência Lusa que encontrou uma “interacção muito forte” e um interesse “evidente” da comunidade emigrante e dos interessados norte-americanos, durante os dois dias do fórum de investimento.

O primeiro-ministro adiantou que o fórum pretendia captar mais investimento e possibilitar mais “transferência de conhecimento, tecnologia, capacidades, inovação, empreendedorismo e aproveitamento de tudo o que são experiências acumuladas” pela comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos da América.

O grande objectivo era “tornar o país mais conhecido”, pelas boas perspectivas de futuro e oportunidades, disse Ulisses Correia e Silva.

Vários painéis foram constituídos na segunda-feira e hoje por empreendedores cabo-verdianos e membros do Governo, que apresentaram as infraestruturas e novos projectos emergentes no país.

Os painéis foram dedicados às oportunidades no turismo, investimentos na tecnologia, plataformas informáticas e nos serviços de saúde.

Os diálogos foram centrados também na diáspora, que o Governo cabo-verdiano pretende que tenha participação activa no desenvolvimento do país, apresentado como uma das democracias mais fortes e estáveis de África.

No discurso de abertura do fórum, o chefe do executivo defendeu que “a localização, a estabilidade, a segurança, a boa governança, a confiança, a qualidade dos recursos humanos, a abertura ao mundo e uma economia liberal são os activos que permitem posicionar Cabo Verde como plataforma do turismo de sol e praia, de natureza e de eventos”.

O Governo apresenta Cabo Verde como um “espaço competitivo para a localização de empresas e desenvolvimento de negócios”, devido às infraestruturas aéreas, comerciais, plataformas logísticas marítimas e plataformas digitais.

O Cabo Verde Investment Forum foi palco de apresentação da plataforma digital “Diaspora Digital Capabilities Map” (DDCM), para ligar ‘freelancers’ (trabalhadores independentes) cabo-verdianos.

O secretário de Estado para as Finanças de Cabo Verde, Gilberto Barros, apelou, numa intervenção, para que a comunicação continue além do fórum e pediu o compromisso da audiência em dar seguimento aos contactos feitos durante os dois dias.

Com patrocínio do Ministério das Finanças, a plataforma permite que cada utilizador crie um perfil profissional, no qual revela as suas capacidades e experiência.

O objectivo do DDCM é juntar jovens trabalhadores de Cabo Verde a especialistas da diáspora para a criação de relações profissionais benéficas para a comunidade cabo-verdiana fora do país.

“Peço para que os maravilhosos técnicos que temos em França, a enfermeira fantástica que temos em Boston, o bom carpinteiro que temos, o grande cirurgião do Texas que hoje recebe a sua cidadania, por favor, inscrevam-se na plataforma”, pediu o secretário de Estado.