Secretário de Estado do Comércio e Indústria de São Tomé e Príncipe em Cabo Verde

O Secretário de Estado do Comércio e Indústria de São Tomé e Príncipe, Eugénio da Graça, encontra-se em Cabo Verde para uma visita no âmbito das relações de cooperação entre os dois países. A visita acontece a convite do Presidente da Câmara de Comercio de Sotavento, Jorge Spencer Lima.

Segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, o objectivo da visita é trocar informações entre as delegações dos dois países, perante a possibilidade de assinatura de um memorando de entendimento em matéria de Comércio e Indústria, para a facilitação de parcerias e trocas comerciais nos domínios da agricultura e pecuária, impulsionar a industria transformadora e a exportação de produtos produzidos pelos dois países, por via marítima e aérea.

“De salientar que durante a sua estadia em Cabo Verde [o governante] terá vários encontros com autoridades cabo-verdianas, tendo como ponto alto uma visita de cortesia ao Vice-Primeiro Ministro e ministro das Finanças", consta da nota.

O secretário de Estado do Comércio e Indústria de São Tomé e Príncipe está acompanhado por uma delegação composta pelo presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de São Tomé e Príncipe, Jorge Correia, pelo embaixador do país em Cabo Verde, Carlos Gomes, pelo presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços (CCIAS/STP), Jorge Correia, pelo representante do Ministério de Agricultura - director do Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica (CIAT), Xavier Mendes, e pela assistente da embaixada, Cíntia Barros.

Eugénio da Graça regressa a São Tomé e Príncipe na segunda-feira.