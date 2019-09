Presidentes dos parlamentos de Cabo Verde e Valónia/Bruxelas passam protocolo de cooperação em revista

O Presidente da Assembleia Nacional e o seu homólogo da Federação da Valónia – Bruxelas, tiverem esta quarta-feira, em Paris, um jantar de trabalho, onde aproveitaram para passar em revista os principais aspetos ligados à implementação do protocolo de cooperação.

Ao longo das conversações, entre Jorge Santos e Philippe Courard, foi estabelecido que o próximo encontro entre os dois parlamentos, será realizado em Cabo Verde e como data foi apontada o ano de 2020, altura em que também rever-se-á o documento.

Todavia, no que concerne à execução das actividades previstas no protocolo assinado na Praia, as partes consideraram que estão a decorrer de forma satisfatória, mas que seria necessário enriquecê-lo com as formas de cooperação parlamentar tais como formação e concertação e actuação política em áreas como o ambiente.

Entretanto, hoje, de acordo com o programa previamente estabelecido, o Presidente do Parlamento cabo-verdiano, teve um tête-a-tête com o vice-presidente do Parlamento Europeu, naquilo que poderá ter constituído, sem dúvida alguma, num dos momentos mais relevantes da agenda política desta deslocação.

O programa de estada da delegação parlamentar cabo-verdiana, chefiada por Jorge Santos, na qual incluem-se igualmente, os deputados Emanuel Barbosa e Francisco Pereira, a secretária-geral do Parlamento, Marlene Dias e o Conselheiro do Presidente, Agostinho Lopes, prossegue até terça-feira, 1 de Outubro.