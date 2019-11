Fernando Elísio é o Mandatário Nacional de Ulisses Correia e Silva

O Presidente do Movimento para Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, escolheu Fernando Elísio como seu Mandatário Nacional para as eleições do partido que irão decorrer em Fevereiro.

Um comunicado do partido fez saber que Ulisses Correia e Silva está “empenhado” na sua candidatura e em reforçar a sua liderança. “Como Mandatário Nacional, Fernando Elísio representa uma aposta forte de Ulisses na proximidade às estruturas do partido espalhadas por todo o País”, informa o comunicado. Fernando Elísio foi líder parlamentar durante 8 anos e é actualmente vice-presidente do partido e Ministro de Estado de Ulisses Correia e Silva. As eleições no MpD, onde o actual presidente Ulisses Correia e Silva não deverá sofrer contestação à liderança, vão realizar-se a 9 de Fevereiro do próximo ano. De acordo com o calendário eleitoral as listas terão de ser apresentadas entre 2 e 9 de Janeiro de 2020.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.