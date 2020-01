Jorge Carlos Fonseca no Conselho de Estado português com mobilidade da CPLP na agenda

A mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai ser o tema central da intervenção de Jorge Carlos Fonseca na reunião do Conselho de Estado de Portugal, para o qual foi convidado pelo seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Para nós e para mim, a questão da mobilidade é essencial para a visão que nós temos da CPLP. Se nós queremos cooperação económica, queremos cooperação cultural, queremos intercâmbio de desportistas, cooperação universitária, tudo isso supõem mobilidade. Não pode haver cooperação económica se os empresários não puderem circular livremente por estas comunidades. Portanto, para Cabo Verde e para mim, a questão da mobilidade é uma questão central crucial”, declarou Jorge Carlos Fonseca aos jornalistas, esta quarta-feira, à margem de um encontro com os lavadores de carro da cidade da Praia.

Além disso, o Chefe de Estado, segundo avançou, vai tratar questões no plano económico, no plano da cultura, os problemas dos estudantes e do relacionamento entre os países membros da CPLP.

“Vai ser uma ocasião que é muito honrosa para mim, é um privilégio para mim, mas sobretudo também para Cabo Verde”, afirmou Jorge Carlos Fonseca que actualmente, tem a presidência rotativa da CPLP.

O Conselho de Estado de Portugal reúne-se na sexta-feira para debater assuntos relacionados com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) do qual fazem parte Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O Conselho de Estado é o órgão de consulta do Presidente da República, neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa.